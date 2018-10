Posaunenchor beim St. Paulus- Abendgottesdienst am 28. Oktober

Langenhagen. Im Abendgottesdienst am nächsten Sonntag, 28. Oktober, Sonntag in der St. Pauluskirche spielt der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Gemeinde. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und wird von einem Team um Pastor Frank Foerster vorbereitet. “Der Abendgottesdienst am Monatsende wird immer besonders gestaltet”, sagt Pastor Foerster. “Ich freue mich sehr, dass Robert Klassen mit seinen Chor bei uns spielen wird.” Im Anschluss sind die Gottesdienstbesucher noch zu einem Glas Wein oder Orangensaft im Foyer eingeladen. Der Abend steht unter dem Thema “Was mich stärkt: Glaubensgeschichten aus der Bibel”. Die Abendgottesdienste in der St. Pauluskirche in der Hindenburgstraße 85 finden am jeweils letzten Sonntag im Monat von Januar bis Oktober statt.