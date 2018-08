Langenhagener Kinderkirchentag am 1. September

Engelbostel. „Wasser. Leben. Jesus“ – unter dieser Überschrift steht der Langenhagener Kinderkirchentag, der am Sonnabend, 1. September, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Martins-Kirche in Engelbostel stattfindet. Kinder ab sechs Jahren aus allen Langenhagener Kirchengemeinden sind herzlich dazu eingeladen; Kinder unter sechs Jahren dürfen gerne in Begleitung ihrer Eltern dabei sein.„Beim Kinderkirchentag gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst, den wir mit Angeboten zum Singen, Spielen und Basteln unterbrechen“, erzählt Diakonin Annika Kruse, die den Tag mit den Kinderkirchen-Teams der verschiedenen Gemeinden vorbereitet und gestaltet. Auch Stefan Weisser, seit wenigen Wochen Diakon in Engelbostel, beteiligt sich an diesem Angebot, ebenso die katholische Kirchengemeinde in Langenhagen. An verschiedenen Stationen können alle Kinder ausprobieren, welches Angebot ihnen am meisten Spaß macht und natürlich wird auch gemeinsam gesungen und gebetet.In einem kleinen Theaterstück während des Gottesdienstes dreht sich alles um einen Brunnen – sehr alt ist dieser Brunnen und er hat viel erlebt. Seine Lieblingsgeschichte handelt von einer berühmten Person, und dann ist da auch noch die Sache mit dem „lebendigen“ Wasser ...Alle interessierten Kinder können ohne vorherige Anmeldung am Kinderkirchentag teilnehmen; das Kinderkirchen-Team bittet um eine Kostenbeteiligung von einem Euro je Kind für Getränke, Essen und Bastelmaterial. Ab 12.30 Uhr sind die Eltern herzlich zu einem gemeinsamen Familiengottesdienst eingeladen.