Denis Zysk übernimmt Mandat

Godshorn (gg). Ein Wechsel im Ortsrat steht bevor: In der nächsten Sitzung am Dienstag, 14. August, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus übernimmt Denis Zysk den Sitz von Sven Maurer, der sein Mandat bereits niedergelegt hat. Nachrücker, gemäß SPD-Wahlvorschlag, wäre eigentlichRüdiger Böger gewesen, der jedoch ablehnte. Auch der nächste Nachrücker Marcus Lehmann lehnte ab. Dritter in der Nachrückerliste ist Dennis Zysk. Er hat die Wahl angenommen. Denis Zysk ist 25 Jahre alt, ledig und in Langenhagen geboren. Auf ECHO-Nachfrage teilt er mit: „Da ich mein gesamtes Leben in Godshorn verbrachte habe, habe ich eine besondere Verbindung zur Ortschaft. Es ist daher ein Anliegen für mich, die Lebensqualität in Godshorn stetig zu verbessern. Im Ortsrat möchte ich mich auch für die Belange der Godshornerinnen und Godshornern einsetzen und unsere Punkte im Wahlprogramm umsetzen. Meine politischen Schwerpunkte sind aufgrund meines Studiums Umwelt und Naturschutz sowie Infrastruktur.Denis Zysk hat den Bachelor im Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung absolviert und wird ein Masterstudium beginnen. Als Student jobbt er im Pharmahandel bei Sanacorp in Langenhagen.