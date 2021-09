Wege für gutes Leben

1. Oktober: Tag der Älteren Generation in Langenhagen

Langenhagen. Gut Leben im Alter – ein Wunsch der viele Menschen bewegt. „Gesundheit ist ein wesentlicher Teil für ein gutes Leben“, berichtet Anna-Marie Eichhorn (win e.V.). „Aber er ist nicht alles“, ergänzt Jessica Kind (Diakonie Hannover-Land), „deshalb wollen wir an diesem Tag der Älteren Generation ins Gespräch mit Senior*innen und verschiedenen Akteuren in Langenhagen kommen.“ Dazu wird herzlich auf den Kirchvorplatz der Elisabethkirche Langenhagen eingeladen. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr erwarten die Besucher kurze Interviews mit dem Seniorenpflegestützpunkt, dem Integrationsbeirat und dem Seniorenbeirat Langenhagen. Ehrenamtliche Mitarbeitende vom Projekt Helfende Hände bieten parallel Kaffee und Waffeln an. Der Tag der Älteren Generation zeigt das Zusammenleben in Vielfalt und ist Teil der Interkulturellen Woche in Langenhagen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.