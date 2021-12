Weihnachten in Engelbostel

Spaziergang und Gottesdienst mit 2G in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. „In diesem Jahr laden wir zu einem Weihnachtspaziergang rund um die Martinskirche ein“, freut sich Merlin Langrehr auf den Heiligen Abend. Schon im zweiten Jahr kann der Diakon kein Krippenspiel vorbereiten, weil die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler sowie die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht geimpft sind.„Vielmehr können vor allem junge Familien zwischen 15 und 16.30 Uhr an fünf Stationen etwas erleben, basteln und singen sowie ein Geschenk und einen den Weihnachtssegen erhalten“, verrät der Religionspädagoge. Zwischen der Gaststätte Tegtmeyer und dem Hof der Familie Auras, wo der Treckerclub zu Hause ist, sowie in und um die Martinskirche herum gestalteten Ehren- und Hauptamtliche die verschiedenen Stationen, die in freier Reihenfolge binnen einer knappen halben Stunde aufgesucht werden können. Ganz bewusst solle der Spaziergang unter Null-G-Bedingungen stattfinden, so dass alle mitmachen könnten.Um 18 Uhr lädt dann Pastor Rainer Müller-Jödicke mit dem Weihnachtschor von Holger Kiesé zum Gottesdienst in die Martinskirche ein, der unter 2-G-Bedingungen stattfinden soll: „Ich bin dankbar, dass uns ein paar Feuerwehrleute bei den Kontrollen der Impfnachweise und Ausweise unterstützen werden.“Für die 150 zur Verfügung stehenden Sitzplätze unten sowie auf den Emporen ist eine Reservierung über die Homepage www.martinskirchengemeinde.de erforderlich. Das gilt ebenfalls für die Christnacht, in der Prädikant Michael Vogt auf der Kanzel stehen wird.Eine ursprünglich angedachte Übertragung auf die Kirchwiese kann nun doch nicht umgesetzt werden. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gelten dann um zehn Uhr wieder die 3-G-Regeln; Müller-Jödicke und Vikar Hendrik Hundertmark werden dann die Gottesdienste leiten.Foto (H. Hundertmark): Beim Engelbosteler Weihnachtspaziergang will Diakon Merlin Langrehr mit Familien Sterne basteln und Pastor Rainer Müller-Jödicke den Weihnachtssegen erteilen.