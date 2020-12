Weihnachten in Langenhagen

In allen Kirchengemeinden finden Gottesdienste statt

Langenhagen. Auch in diesem Jahr, in dem so vieles so anders ist als in der Vergangenheit, wollen die Kirchengemeinden in Langenhagen die Weihnachtsbotschaft unter die Menschen tragen. Sie laden zu ganz unterschiedlichen Gottesdiensten ein, von denen die meisten etwas gemeinsam haben: Sie dauern nur etwa 30 Minuten.Alle Gottesdienste werden unter Einhaltung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gefeiert; entweder draußen an der frischen Luft, in einer Scheune oder mit einer geringen Zahl von Besuchern in den Kirchen. Es muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Für alle Heiligabend-Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich, bei der auch die Kontaktdaten abgefragt werden. Verwendet werden diese Daten nur, falls das Nachverfolgen von Infektionsketten notwendig werden sollte. Und natürlich stehen alle Planungen unter einem Vorbehalt: Sollte es noch vor Weihnachten zu einem harten Lockdown kommen, müssen neue Entscheidungen getroffen werden. Informationen dazu stellen die Kirchengemeinden auf ihren Webseiten bereit. Elisabeth-Kirchengemeinde: Gottesdienste an Heiligabend mit Kantor Arne Hallmann und einem Bläserensemble um 15.30 Uhr (Vikarin Almut Wenck), 17 Uhr (Pastorin Bettina Praßler-Kröncke und Pastor Torsten Kröncke), 18.30 Uhr (Superintendent Holger Grünjes). Diese Gottesdienste werden unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz gefeiert; Sitzgelegenheiten sind nicht vorhanden. Die Anmeldung ist obligatorisch und auf www.elisabethgemeinde.gottesdienst-besuchen.de oder www.elisabethgemeinde.de möglich, außerdem unter Telefon0511 73 31 61(falls kein Internetzugang vorhanden ist).Weitere Gottesdienste: 25. und 26. Dezember, jeweils 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche. Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.Emmaus-Kirchengemeinde: Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche um 14.30 und 15.45 Uhr (mit Krippenspiel), 17 Uhr, 18.15 (Christvesper) und 22.30 Uhr (Christnacht). Die Anmeldung ist verpflichtend und unter 0511 74 23 00 oder kg.emmaus.langenhage@evlka.de möglich. Informationen zu den Öffnungszeiten des Büros sind auf www.emmausgemeinde.de zu finden.Weitere Gottesdienste: 25. Dezember, 10 Uhr, gemeinsam mit der Paulusgemeinde in der St.-Paulus-Kirche, 26. Dezember, 11 Uhr, gemeinsam mit der Paulusgemeinde in der Emmauskirche. Für diese beiden Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich. St.-Paulus-Kirchengemeinde: Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche um 14.30 und 15.45 Uhr (mit Krippenspiel), 17 und 18.15 Uhr (mit Gesang). Für alle Gottesdienste ist die Anmeldung obligatorisch und möglich per Mail an gemeindebuero@st-pauluskirche.de, telefonisch unter 0511 9 73 94-0 oder über ein Anmeldeformular, dass auf www.st-pauluskirche.de zum Download zur Verfügung steht. Weitere Gottesdienste: 25. Dezember, 10 Uhr, gemeinsam mit der Emmausgemeinde in der St.-Paulus-Kirche, 26. Dezember, 11 Uhr, gemeinsam mit der Emmausgemeinde in der Emmauskirche. Für diese beiden Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.Elia-Kirchengemeinde:Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche um 15 Uhr (Familiengottesdienst), 16.30 und 18 Uhr (Christvesper), 23 Uhr (Christnacht). Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter 0511 77 95 38 72oder auf www.elia-kirchengemeinde.de möglich. Weitere Gottesdienste: 25. und 26. Dezember, jeweils um 10 Uhr. Auch für diese Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Martins-Kirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg:Gottesdienste an Heiligabend in der Kirche mit Live-Übertragung auf die Kirchwiese um 14.30 Uhr, 16 Uhr, 17.30 Uhr und 19 Uhr; 23 Uhr (Christnacht, keine Live-Übertragung). Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf www.martinskirche.gottesdienst-besuchen.de zwingend erforderlich. Die Anmeldemöglichkeit ist vom 14. bis 21. Dezember freigeschaltet. Weitere Gottesdienste: 25. und 26. Dezember, jeweils um 10 Uhr. Der Besuch dieser Gottesdienste ist auch ohne Anmeldung möglich. Zum Guten Hirten Godshorn: Gottesdienste an Heiligabend um 16 Uhr, 17 und 18 Uhr (Christvesper Open Air auf der Pfarrwiese), 23 Uhr (Christmette in der Kirche). Eine Anmeldung ist erforderlich; aktuelle Infos dazu sind ab 13. Dezember aufwww.weihnachten.zum-guten-hirten.de zu finden. Die Anmeldung ist auch telefonisch und rund um die Uhr (AB) unter 0511 97 81 79 38 möglich.Weitere Gottesdienste: 25. Dezember, 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der St.-Paulus-Kirche, 26. Dezember, 17 Uhr (Festgottesdienst in der Kirche). Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich. Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kaltenweide-Krähenwinkel:Gottesdienste an Heiligabend um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 und 17 Uhr (Gottesdienste mit Krippenspiel in der Scheune des Erdberparadieses Krähenwinkel), 18 Uhr (Christvesper in der Scheune mit Superintendentin a.D. Susanne Briese), 19 Uhr Christvesper in der Scheune. Bitte Decken und Kissen mitbringen. Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung per Mail an Platzreservierung@Matthias-Claudius-Kirche-Langenhagen.de zwingend erforderlich. Weitere Gottesdienste: 25. und 26. Dezember, jeweils um 10 Uhr in der Kirche. Für diese Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich.