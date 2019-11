Comedy-Programm mit Patricia Harlos und Don Pedro, dem singenden Gaststar

Langenhagen. Oma Edeltraut ist seit längerem deutlich über 80 und begegnet den Tücken des vorgerückten Alters mit einer Mischung aus staubtrockenem Humor und Pragmatismus. Auch ihr Christbaumschmuck ist verstaubt und in die Jahre gekommen. Aber heute muss er noch mal herhalten, denn der Besuchsdienst hat sich zur vorgezogenen Weihnachtsfeier angekündigt. Natürlich gibt es Kekse und Geschenke. Und für die weihnachtliche Musik liegt die Blockflöte bereit.Patricia Harlos begleitet schon seit zehnJahren den Zirkus Hermine als Schauspiel- und Artistiktrainerin. Jetzt tritt die ausgebildete Komödiantin zum erstenmal mit einem ihrer eigenen Bühnenprogramme in der Elisabethkirche auf. Die Rolle der schrulligen Oma wurde ihr vor einigen Jahren bei einem Theaterprojekt von den jungen Mitwirkenden auf den Leib gedichtet. Und passt seitdem wie angegossen. „Weihnachten mit Oma Edeltraut“ ist schon das zweite Edeltraut-Programm. Und auch diesmal ist damit zu rechnen, dass sich Gaststar Pedro Prüser alias „Don Pedro vom Besuchsdienst“ nicht vom Singen abhalten lassen wird. Termin ist am Freitag, 29. November, 19 Uhr, Elisabethkirche, Gemeindesaal. Einlass ist um 18.30 Uhr.