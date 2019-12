Weihnachten unter uns

Ortsbürgermeisterin lädt zum Fest ein

Engelbostel. Es geht dieses Jahr wieder los, die Ortsbürgermeisterin hat schon kräftig Reklame auf den Weihnachtsfeiern in Engelbostel bei den ortsansässigen Vereinen gemacht. Sie lädt wieder alle Seniorinnen und Senioren aus Engelbostel zu Heiligabend ein. Es muss an diesem Fest niemand allein zu Hause sitzen, gemeint sind auch Paare, die entweder keine Familie haben oder vereist sind.Treffen ist um 16.30 Uhr in der Remise an der Kreuzwippe 1 trinken gemeinsam Kaffee oder Tee, verzehren Weihnachtsstollen und Kekse. Anschließend besuchen alle gemeinsam den Gottedienst und im Anschluss wird gemeinsam zu Abend. "Das gemütliche Beisammensein ist mir persönlich sehr wichtig, betont die Ortsbürgermeisterin. Mein Stollen ist gebacken, die Weihnachtsgeschichte liegt bereit. Musikalische Einlage wurde von Holger Kiesé zugesagt. Der Tannenbaum wurde bereits liebevoll von Ingrid Bernhardt AWO-Begenungsstätte und dem Team geschmückt. Finanziellen Zuschuss erhalte ich dieses Jahr vom DRK Engelbostel. Darüber freue ich mich sehr", sagt Bettina Auras.Das Team in der Kleiderstube organisiert einen Sonderverkauf zu Weihnachten und der Erlös wird für die Weihnachtsstube gespendet. Somit gibt ein für jeden eine kleine Aufmersamkeit.Anmeldungen zur Weihnachtsfeier sind noch bis zum 22. Dezember 2019 telefonisch unter (0175) 9 30 06 88 möglich. Ein Abholservice kann vereinbart werden, Bringservice nach Hause erfolgt auf jeden Fall.