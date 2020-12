﻿﻿Weihnachtliche Planetenkonstellation am Adventshimmel?

NVL: Beobachtungstipp für den 21. Dezember

Langenhagen. Schon im September konnten Sternenfreunde die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn, kurz nach Sonnenuntergang am südlichen Himmel beobachten. Immer näher rückte der hellere Jupiter in der Zwischenzeit an den etwas lichtschwächeren Ringplaneten Saturn heran. Am 21. Dezember wird der größte Planet unseres Sonnensystems Jupiter, mit dem sehr kleinen Abstand von nur einem Fünftel Vollmond - Durchmesser südlich am zweitgrößten Planeten Saturn vorbeiwandern. Mit bloßem Auge werden beide Planeten kaum zu trennen sein. Ein Vergleich: Das als „Augenprüfer“ bekannte Sternenpaar Alkor und Mizar im Großen Wagen ist rund doppelt so weit voneinander entfernt. Verstärkt wird dieser Effekt noch dadurch, dass der hellere Jupiter den lichtschwächeren Saturn „überstrahlt“. Beobachter müssen sich allerdings beeilen. Da beide Planeten recht tief stehen, versinken sie schon gegen 18.30 Uhr am südwestlichen Horizont. Ein Himmelsschauspiel, das es nur alle 20 Jahre gibt, weil Jupiter die Sonne in zwölf Jahren umrundet, während Saturn dafür rund 30 Jahre benötigt. Die Begegnung der Riesen wird „Große Konjunktion“ (Verbindung) genannt. Ein ähnlich naher Vorbeizug wird erst wieder für das Jahr 2080 erwartet.Könnte es sich auch beim „Stern von Bethlehem“ um ein solches kosmisches Ereignis gehandelt haben?Die Erzählung vom Weihnachtsstern, der den Sterndeutern aus dem Morgenland den Weg wies, basiert auf den Schilderungen des Matthäusevangeliums (Kapitel 2, Vers 1 – 10).Lange Zeit hielt man einen Kometen für den Wegweiser der Sterndeuter aus dem Morgenland, wogegen jedoch mehrere Argumente sprechen. Zunächst galten Kometen in der Antike als Verkünder von Unheil. Darüber hinaus berichten keine historischen Quellen von einem Kometen. Eine Erscheinung des „Halleyschen Kometen“, wird auf das Jahr zwölf vor Christus datiert, Jesu Geburt jedoch heute auf das Jahr sieben bis vier vor Christus. Deshalb dürfte ein Komet nicht als „Stern von Bethlehem“ die Ankunft eines neuen Königs verkündet haben.Könnte eine Supernova, also die Explosion eines Sterns, eine mögliche Erklärung sein? Diese würde sowohl am Tag, als auch nachts zu sehen sein. Eher nicht, weil es auch dafür keine bekannte Quelle gibt. Im Gegenteil, die Bibel berichtet davon, dass König Herodes und seine Berater überrascht vom Besuch der Sterndeuter waren und nichts von einem hellen Stern oder einem neuen König wussten („Als König Herodes das hörte erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem“, Matthäus, Kapitel 2, Vers 3).Werden die Sternenkundigen Herodes auf eine sich ständig verändernde Konstellation am Himmel hingewiesen haben? Der Astronom Johannes Kepler hat für das Jahr 7. v. Chr. eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische berechnet. Jupiter galt als Königsplanet, Saturn war der "Planet des Volkes Israel" und das Sternbild Fische stand symbolisch für das Land Judäa. Daher wäre es naheliegend, dass diese außergewöhnliche Konstellation für die Sternenkundigen, vermutlich aus Babylonien, die Geburt eines neuen Königs bedeutete.Ob Komet, Supernova, Planetenkonjunktion, viele Theologen sind skeptisch, halten den „Stern von Bethlehem“ eher für eine Legende ohne naturwissenschaftliche Basis.Denkbar wäre es auch (weil im Matthäusevangelium häufiger vorkommend), dass es sich um den Verweis auf eine biblische Prophezeiung handeln könnte, welche die Ankunft des Messias mit einem Stern ankündigt. So heißt es im 4. Buch Mose (Kapitel 24, Vers 17): „Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel“.