Weihnachts-Impfen unter Krippe

Dienstag, 28. Dezember, von 10 bis 16 Uhr in Godshorn

Godshorn. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn öffnet am Dienstag, 28. Dezember, die Türen ihrer Kirche für ein offenes Weihnachtsimpfen.Zwei Impfteams der Region Hannover werden bereitstehen, um alle Impfwilligen schnellstmöglich zu versorgen. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.„Es steht Godshorn gut zu Gesicht, ein solches Angebot als erste Ortschaft in der Nachbarschaft anbieten zu können“, sagt Ortbürgermeister Tim Julian Wook , der aktiv an der Organisation und Verwirklichung dieser Idee mitgewirkt hat. Wook dankte der Kirchengemeinde für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und ruft alle Godshornerinnen und Godshorner auf, das Angebot wahrzunehmen. Wir sind derzeit in einer Krise, doch wir können durch schnelles Impfen und Boostern gemeinsam das Fest der Nächstenliebe dafür nutzen, ein Zeichen des Zusammenhaltes zu setzen“, so Wook.„In dieser schwierigen Situation der Corona-Pandemie möchte auch die Kirchengemeinde Godshorn ihren Beitrag für die Gesundheit der Menschen leisten, sagt Kirchenvorstandsvorsitzender Marko Balkenhol zu dieser Initiative.„Die Covid-19-Schutzimpfung ist ein Ausdruck von Solidarität und christlicher Nächstenliebe. So rief die Landessynode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers Ende November alle Menschen auf, sich impfen zu lassen.“„Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging, sich impfen zu lassen und ein jeder ging hin…“. So etwa könne ja eine moderne Version der Weihnachtsgeschichte beginnen, erklärt Pastor Falk Wook. „Und wer kann schon von sich behaupten, zu Weihnachten in einer Kirche unterm Tannenbaum und Krippe geimpft worden zu sein.“Kirche impft – das kann für einige Menschen auch ein Zeichen sein, ihre Vorbehalte und Widerstände gegen die einzige Möglichkeit, dem Corona-Virus zu begegnen, zu überwinden.