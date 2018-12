Weihnachtskonzert zum Nulltartif

Am 9. Dezember musizieren Ernst Müller und die Symphoniker im CCL

Langenhagen (kr). „Musik bewegt Langenhagen“ - unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr das große Advents- und Weihnachtskonzert von Ernst Müller mit den Langenhagener Symphonikern. Dieses traditionelle Großkonzert, das der Musikdirektor nun schon vor 30 Jahren ins Leben rief und immer wieder über 500 Zuhörer anzieht, findet am Sonntag, dem 9. September im City Center Langenhagen statt. Durch das Programm führt wieder einmal Detlev Leonenko, der im Orchester auch als Flötist wirkt. Als Solist bei dieser Veranstaltung tritt auch „Teufelsgeiger“ Charly Neumann auf. Der Eintritt ist wie immer frei. Das Schwergewicht des Musikprogramms bilden natürlich die schönsten deutschen Weihnachtslieder. Zu hören Kompositionen wie „Alle Jahre wieder“, „Es ist ein Ros´ entsprungen“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Oh du fröhliche“. Das wird sicherlich auch in diesem Jahr wieder viele Zuhörer zum Mitsingen animieren und damit für eine besondere weihnachtliche Stimmung sorgen.Mit musikalischen Gästen präsentiert Ernst Müller am Sonntag zusätzlich attraktive weihnachtliche Auftritte. Von der Musikschule der Stadt Langenhagen stellen sich Violinschüler unter der Leitung Uta Mehlig vor. Hinzu kommen Kinder der Chorklasse 4c der Grundschule Godshorn unter der Leitung von Beatrix Reuter.