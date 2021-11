„Weihnachtsleuchten in der Alten Mitte“

Hinweise zum Such- und Ratespiel verstecken sich in zahlreichen Schaufenstern

Langenhagen. In der Advents- und Weihnachtszeit gibt es wieder viel zu entdecken in der Alten Mitte. Das Stöbern in den Straßen ist umso attraktiver, bieten Gewerbetreibende der Alten Mitte zusammen mit der Stadt Langenhagen und dem Geschäftsstraßenmanagement auch dieses Jahr etwas Besonderes an: ein Such- und Ratespiel!48 Laternen mit dem Alte Mitte Logo stehen in den Schaufenstern von 29 Gewerbetrieben und anderen Einrichtungen im gesamten Sanierungsgebiet entlang der Walsroder Straße. Auf 22 dieser Laternen sind auf einer Seite große Buchstaben zu finden, die es zu sammeln und in eine Karte einzutragen gilt. Richtig zusammengesetzt ergeben die Buchstaben einen Sinnzusammenhang, der zur Jahreszeit und zum Gebiet passt.Die Karten, um an dem Such-und Ratespiel mitzumachen, liegen bei den Händlern, in der Elisabethgemeinde und anderenorts aus. Sie werden zudem in verschiedenen Einrichtungen verteilt. Und dann kann es schon losgehen: In der Alten Mitte stöbern, den Schaufensterbummel genießen und sich an den vielen Leuchten erfreuen, die es dort zu finden gibt.Die Buchstaben in die Antwortkarte eintragen und daraus den Lösungssatz ableiten. Diesen einfach mit der Adresse ergänzen und die Karte einwerfen entweder in einen der Briefkästen des Gemeindehauses der Elisabethgemeinde, Kirchplatz 7, oder in den Briefkasten des Fun & Dance Studios auf dem Dr. Ungruh-Gelände, Am Pferdemarkt 9D. Unter den richtigen Antworten werden Anfang des neuen Jahres attraktive Gewinne verlost, die von den Gewerbetreibenden der Alten Mitte zur Verfügung gestellt werden.Die Aktion startet am Mittwoch, 1. Dezember, mit der Übergabe der Laternen vom Geschäftsstraßenmanagement und der Stadt Langenhagen an die mitwirkenden Gewerbetreibenden und endet am 23. Dezember. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag, 6. Januar 2022.Möglich wird die Aktion durch das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“, das mit Mitteln des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Stadt Langenhagen gefördert wird.