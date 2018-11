Eröffnung ist am Freitag, 23. November, um 11 Uhr

Langenhagen (ok). Die Aufbauarbeiten haben begonnen; am Sonnabend öffnet der kleine Weihnachtsmarkt in der Südpassage am City Center seine Pforten. Genauer gesagt soll es am nächsten Freitag, 23. November, um 11 Uhr losgehen. Auf die Kleinen wartet dann ein Kinderkarussell und eine Süßigkeitenbude; für die Größeren sind eher Glühwein- und Bratwurstbuden im Angebot. Die Zeiten: Der Weihnachtsmarkt am CCL hat täglich ab 11 Uhr von Freitag, 23. November, bis Sonnabend, 29. Dezember geöffnet. Am Sonntag, 25. November, dem so genannten Totensonntag, sowie über Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember bleiben die Buden allerdings geschlossen.