Welthospiztag ist am Sonnabend, 13. Oktober

Langenhagen. Am Sonnabend, 13. Oktober, ist Welthospiztag.. Unter dem zentralen Motto "Weil Du wichtig bist!" lädt der Hospizverein zu seinem Informationsstand vor der Buchhandlung Böhnert im Alt-CCL ein. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr informieren die ehrenamtlichen Hospizler. "Schwerstkranken und sterbenden Menschen die letzte Zeit ihres Lebens ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten," dafür gibt es den Hospizverein Langenhagen seit nunmehr fast 26 Jahren.Seit den Anfängen der Hospizarbeit in den 1980er Jahren haben sich die Voraussetzungen für eine würdevolle hospizliche Begleitung und gute palliative Versorgung äußerst positiv entwickelt. Durch die Regelungen des vor drei Jahren in Kraft getretenen Hospiz- und Palliativgesetzes wird die Arbeit ambulanter Hospizdienste einerseits erleichtert,andererseits sind Pflegeheime nun verpflichtet, mit Hospiz- und Palliativnetzwerken zusammenzuarbeiten, wodurch sich die Aufgabenfelder der ambulanten Hospizdienste stark erweitert haben. "Das freut uns natürlich", so Pressesprecherin Johanna Holze vomHospizverein. "Aber es stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Um Menschen - ob zu Hause, im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung - gut begleiten zu können, brauchen wir engagierte Ehrenamtliche, die sich in die Hospizbegleitung einbringen wollen. Über dieses wichtige Engagement möchten wir anlässlich des Welthospiztages informieren undzudem über die Möglichkeiten der hospizlichen Begleitung aufklären."