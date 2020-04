Weitere Absagen bei der DLRG Langenhagen

Um die finanzielle Situation der DLRG Mitglieder, die zurzeit eventuell in Kurzarbeit sind, nicht noch weiter zu belasten, werden die Mitgliedsbeiträge in diesem Jahr erst im dritten Quartal eingezogen und die Spartenbeiträge für das Anfängerschwimmen erst wieder ab Beginn der Schwimmausbildung erhoben.Am Donnerstag hat der zweite Vorsitzende der DLRG Langenhagen, Roland Freudenmann; dem Team der Freiwilligenagentur süße Überraschungen überreicht. Ursprünglich waren die Eier als Preise für den Ostercup genannten Rettungsschwimmvergleichswettkampf im März in der Wasserwelt vorgesehen gewesen. Dort sollten bis zu 70 Mannschaften an den Start gehen.