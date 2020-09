Weitere Übergabe beim „ffn-Spielplatzsommer“ mit der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover – diesmal in Langenhagen

radio ffn und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover übergeben Spielplatz an die Kinder und die Stadt in der Region Hannover

Godshorn. Darauf hatten die Kinder in Godshorn lange gewartet: Aber seit Kurzem gehört der nagelneue Spielplatz am „Kuckkuckskamp“ endlich offiziell ihnen. ffn-Reporterin Marie Niemann hat ihn mit Bürgermeister Mirko Heuer und einer Vertreterin der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover persönlich an die Kinder übergeben. Selbstverständlich hat ffn live von der Spielplatzeröffnung in Godshorn berichtet.Denn um die Spielplätze in Niedersachsen ist es oft nicht gut bestellt – kaputte Spielgeräte, marode Einrichtungen und teilweise sogar brachliegende Flächen. Beim Spielplatzsommer von ffn und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover entstehen aber aus solchen Spielruinen echte Spielschlösser. Gleich in fünf Orten werden dabei Spielplätze im Gesamtwert von 125.000 Euro geschaffen.Jetzt wurde schon der zweite Spielplatz übergeben – diesmal in Godshorn. Große Freude herrscht da aber nicht nur bei den Kleinen, auch Bürgermeister Mirko Heuer ist immer noch begeistert: „Der Ersatz für die alte Kletterwurzel ist super gelungen, wir hätte uns die neuen Spielgeräte nicht schöner vorstellen können. Jetzt kann hier endlich wieder ausgiebig geklettert, gebuddelt und geturnt werden. Wir freuen uns riesig und möchten uns für diesen tollen Preis bedanken – auch im Namen aller Kinder, die hier zukünftig spielen werden.“Neben dem Spielplatz selbst war auch die Übergabe ein voller Erfolg. ffn-Reporterin Marie Niemann: „Wirklich kaum zu fassen, was in so kurzer Zeit da Tolles entstanden ist. Die Kleinen waren so glücklich.“Stefanie Rupprecht aus dem Stiftungsmanagement der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover ergänzt: „Hier in Langenhagen-Godshorn haben wir einen tollen und geeigneten Ort für unseren Spielplatzsommer gefunden. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort sowie dem Spielplatzbauer PLAYPARC GmbH so gut geklappt hat und wünschen allen Kindern viel Spaß mit den neuen Spielgeräten.“