Regelmäßige Jagd nach Müllsündern

Godshorn (ok). Die Umweltdetektive der Stadt Langenhagen sind unterwegs. Es wird jetzt regelmäßig kontrolliert, nahezu täglich sind Markus Villwock und seine schnelle Eingreiftruppe on Tour. Ein Schwerpunkt ist das früherer Hallenfreibad in Godshorn, wo sich die Müllberge nur so türmen. Dort haben die Ordnungskräfte auch die Puppe und das Krokodil auf dem Bild gefunden. Wer weiß, wem sie gehört?