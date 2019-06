Wenn Bob, der Baumeister erklärt

Wichtelhagener besichtigten die Baustelle am Bahnhofsplatz

Langenhagen (ok). Neugierig standen die Kinder auf der Baustelle und fragten Polier Akif Er: „Wie funktioniert eigentlich ein Bagger?“ Ein Job für Baggerfahrer Christian Held, der die Kinder gern mit ins Cockpit seines Baggers nahm. Eine spannende Zeit für die Mädchen und Jungen aus Wichtelhagen, wird doch im Zuge der Sanierung Kernstadt Nord/Walsroder Straße der Bahnhofsplatz umgebaut. Das Café Emma bleibt im Laufe der Bauarbeiten aber geöffnet. Martin Karsten vom Geschäftsstraßenmanagement erläuterte auf einem Plan kindgerecht, wo genau was passiert. Und sind eine ganze Menge Veränderungen, die die Kinder Tag für Tag miterleben, muss doch der Boden beispielsweise 70 Zentimeter ausgekoffert und anschließend der Asphalt entsorgt werden muss. Doch der Fortschritt ist deutlich zu sehen und bald erstrahlt vor Wichtelhagen alles in neuem Glanz.