Gemeinsame Sommerkirche in drei evangelischen Gemeinden

Langenhagen. Mit den Sommerferien beginnt auch wieder die gemeinsame Sommerkirche in den drei evangelischen Nachbar-Kirchengemeinden Emmaus, St. Paulus und Zum Guten Hirten Godshorn. Die Sommerkirche beginnt am Sonntag, 19. Juli, und endet am 23. August; an allen Sonntagen in diesem Zeitraum wird jeweils nur in einer der drei Kirchen ein Gottesdienst gefeiert. Die Predigten der Sommerkirche setzen sich mit einem gemeinsamen Thema auseinander: „Wenn dein Kind dich morgen fragt“ lautet die Überschrift. „Es geht um Verantwortung und Zukunft und darum, welche Antworten auf unsere drängenden Fragen in der Bibel zu finden sind“, erklärt Pastor Frank Foerster aus der St.-Paulus-Kirchengemeinde. Am Sonntag, 19. Juli, eröffnet Pastorin Sabine Behrens in der Emmauskirche im Sonnenweg 17 die Predigtreihe. Am 26. Juli folgt Pastor Frank Foerster in der St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße 85. Am 2. August predigt Lektor Eckart Jakob in der Kirche Zum Guten Hirten in Godshorn; wiederum in der Emmauskirche predigt Lektorin Elke Hotopp am 9. August. Vikarin Miriam Folkerts hält am 16. August den Gottesdienst in der St. -Paulus-Kirche. Der abschließende gemeinsame Gottesdienst dieses Sommersfolgt am 23. August mit Pastor Falk Wook in der Kirche Zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61/63. Alle Gottesdienste beginnen um 10 Uhr.