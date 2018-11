Wenn der Puck über den Boden geflickt wird

Bundesligaspieltag im Unterwasserhockey am 17. November

(ok). Hockey unter Wasser? Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Wer sich davon überzeugen möchte, sollte am Sonnabend, 17. November, in der Wasserwelt in Langenhagen vorbeikommen. Zwischen 10 und 17 Uhr läuft dann im Sportbad ein Bundesligaspieltag, an dem auch das Team der Unterwasserhockeymannschaft des Tauch-Clubs Hannover am Start ist. Zu den Regeln von Unterwasserhockey, intenational auch Octopush genannt: Gespielt wird sechs gegen sechs in zwei Meter Tiefe am Beckenboden mit Mundschuh, Handschuh, Flossen und kurzem Schläger. Der 1.200 Gramm schwere Puck wird auf dem Boden geschoben oder auch geflickt, das heißt er hebt vom Boden ab und fliegt bis zu fünf Meter weit unter Wasser. Das Tor ist eine etwa drei Meter breite Rinne mit einer etwa 18 Zentimer hohen Rückwand. Der Puck darf dabei ausschließlich mit dem Schläger gespielt werden, der Gegner nicht festgehalten oder weggeschoben werden. Teamspiel und Taktik sind gefragt genauso wie eine gute Kondition. Es wird fliegend gewechselt. Vier Schiedsrichter – zwei im und zwei unter Wasser – sorgen dafür, dass es bei diesem an sich „kontaktlosen“ Sport keine Missverständnisse gibt. Der Eintritt ist frei. Hockey unter Wasser: Eine Sportart, die vielen in Deutschland noch unbekannt ist, aber Wasserbegeisterten so einiges zu bieten hat: Spiel und Spaß, Schnelligkeit und Taktik und eine Herausforderung für die Fitness. Zum Hintergrund: Die Zahl der aktiven Vereine steigt jährlich. Insbesondere das Interesse der Tauchvereine nimmt kontinuierlich zu, denn Unterwasserhockey bietet eine ideale Abwechslung zum normalen Tauchtraining. Die Verletzungsgefahr ist gering, und viele der normalen Schwimmbecken eignen sich ohne Probleme.