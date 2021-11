20. November, 9.30 Uhr: Laubharketag in der Martinsgemeinde

Engelbostel/Schulenburg. „Wenn die Leiter nicht mehr reicht, hilft uns Andreas Fox mit seinem Steiger“, schmunzelt Heiko Fienemann, der sich im Martinskirchenvorstand um Bauangelegenheiten kümmert. Die Dachdecker hätten ohnehin Reparaturarbeiten an dem fast 1.000 Jahre alten Turm vornehmen müssen und haben nun bei der Gelegenheit die Regenrinnen gereinigt. „Aber dort oben fliegen nur wenige Blätter und am steilen Turmdach rutschen sie meist über die Rinnen hinweg“, erklärt der Ehrenamtliche, warum dieser Aufwand nur alle paar Jahre nötig ist.Jedes Jahr hingegen ruft er im November mit dem gesamten Leitungsgremium der Kirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg zum Laubharketag auf: „Wir brauchen Unterstützung, denn unter den schönen alten Bäumen rund um Kirche, Kita und Friedhof liegen so viele Blätter, dass unsere nebenamtlichen Mitarbeiter das in ihren wenigen Arbeitsstunden gar nicht schaffen können. Zu Sonnabend, 20. November lädt der Kirchenvorstand wieder alle ab halb zehn für drei Stunden zum Laubharken ein und Pastor Rainer Müller-Jödicke verspricht: „Mittags gibt es im Gemeindehaus unter 2G-Bedingungen auch eine warme Suppe zur Stärkung!“