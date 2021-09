Wenn die Narzissten blühen

Kabarett mit Vera Deckers

Langenhagen. Die Kabarettistin Vera Deckers tritt am Mittwoch, 6. Oktober, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ im daunstärs auf: Die Narzissten haben die Macht übernommen, Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung, existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Helikopter-Eltern halten Zucker für das neue Heroin. Teenies schuften als Influencer im YouTube-Tagebau. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal eine Pulsuhr hat? Aber die studierte Psychologin findet auch Beruhigendes. Wissenschaftliche Studien belegen: Gelegenheitstrinker leben länger als Leute, die gar keinen Alkohol trinken!Seit 2004 ist Vera Deckers erfolgreich mit ihren Soloprogrammen auf deutschen Bühnen unterwegs und ist im Fernsehen in zahlreichen Formaten zu sehen, unter anderem. TV Total, Quatsch Comedy Club, Nightwash oder Ottis Schlachthof. Nach ihrem Abschluss zur Diplom-Psychologin besuchte sie die Köln Comedy Schule. Der Eintritt kostet 15 Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.