Wenn die Pfeile fliegen

Darts im Schützenhaus Kaltenweide

Kaltenweide. Der Schützenverein Kaltenweide ermöglicht seinen Mitgliedern und Interessierten seit Beginn des Jahres die Faszination Darts selbst zu erleben. Auf drei professionellen „Dartboards“ spielen mittlerweile bis zu 15 Frauen und Herren und platzieren ihre so genannten Steeldarts treffsicher auf der Scheibe. Interesse? Interessierte können gern immer dienstags und freitags ab 20.30 Uhr im Schützenhaus Kaltenweide im ersten Obergeschoss vorbeischauen. Das benötigte Equipment wird im Schützenhaus für ein Schnuppertraining gestellt, so kann das Training unmittelbar beginnen. Wer über Darts-Erfahrung verfügt und eigenen Steeldarts besitzt, ist herzlich willkommen. Das Team ist geschlechterneutral und in verschiedenen Altersklassen durchmischt.