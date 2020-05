Wenn ein CD-Baum wächst

Überraschung für die Mitarbeiter der Kita Stadtmitte

Langenhagen. Während der Corona-Zeit haben sich die Erzieherinnen der Kita Stadtmitte sehr um ihre Kids gekümmert. Einerseits natürlich, um den Kindern in der Notbetreuung einen „normalen“ Kita-Alltag zu ermöglichen. Andererseits aber auch, um die Kinder die zu Hhause bleiben mussten, weiterhin an die Kita und ihre Spielkameraden zu binden und den Kontakt aufrecht zu erhalten. Regelmäßige Anrufe mit Fragen, wie es ihnen geh, gehörten dazu. Über BastelIdeen, die jeden Tag neu über einen Eimer im Eingangsbereich, an die Kinder verteilt worden sind bis hin zu Videos aus der Kita mit den Clowns Cappuccina undStracciatella (zwei Erzieherinnen) gingen die kreativen Ideen. Als Dankeschön und Überraschung ist am Wochenende am Kita-Zaun ein CD Baum gewachsen. Er ist voll mit selbst gestalteten/angemalten CDs der Kinder und hat hoffentlich am Montagmorgen die Angestellten der Kita überrascht.