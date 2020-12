Müllsünder bleiben weiter großes Thema

Langenhagen (ok). Müllsünder waren im vergangenen Jahr nicht nur an der Berliner Allee in Godshorn ein Thema (das ECHO berichtete mehrfach), sondern auch an anderen Sammelplätzen in der Stadt. So etwa auch an der Klusriede. Hier wacht seit Kurzem ein etwa ein Meter großer Stoff-Tiger, der offensichtlich entsorgt worden ist. Bislang allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.