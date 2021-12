Wenn Kinderaugen strahlen

87 Geschenke aus dem CCL-Wunschwald übergeben

Langenhagen (ok) Da werden zu Weihnachten 174 Kinderaugen strahlen: Die erste Wunschwald-Aktion im CCL ist richtig gut angekommen, Kunden haben die Wünsche der Kinder auf den Karten von den Bäumen genommen, sie erfüllt, hübsch verpackt und beim Centermanagement abgegeben. Knete, Malstifte, Legospiele, Puppen, Fingerfarben und Kopfhörer - für jedes Mädchen und jeden Jungen war bei den 87 Geschenken etwas dabei. Jetzt hat Centermanagerin Angelika Kramm die Päckchen an den "Verein für krebskranke Kinder" und an den "Nachbarschaftskreis Mitte Flüchtlingshilfe" übergeben, um eine "kleine Freude" zum bevorstehenden Weihnachtsfest zu machen. Im nächsten Jahr soll die Aktion, die so gut gelaufen ist, wiederholt werden.