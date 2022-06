Wenn zwei bekannte Schriftsteller Zweig heißen

Aber: Manfred ist mit Arnold, nicht mit Stefan verwandt

Langenhagen (ok). Er trägt einen berühmten Namen, dessen Spur zu einem bekannten Schriftsteller führt: Aber wer bei Manfred Zweig an den Vornamen Stefan denkt, liegt falsch. Vielmehr ist der Langenhagener mit Arnold Zweig verwandt. „Ich war auch erst auf der falschen Fährte, bevor meine Großmutter für Aufklärung gesorgt hat“, sagt der 39-Jährige schmunzelnd. Arnold Zweig, der 1887 geboren und 1968 gestorben ist, war der Bruder ihres Vaters, also ihr Onkel. Schon in der Grundschule ist Manfred Zweig übrigens auf seinen berühmten Nachnamen angesprochen worden. Arnold Zweig wurde als Sohn eines jüdischen, in der zionistischen Bewegung aktiven Sattlers geboren und ist nicht mit Stefan Zweig verwandt.Sein Verwandter Manfred Zweig, der beim DRK-Blutspendedienst in Springe arbeitet, will jetzt intensiv Ahnenforschung betreiben und sich auch bei Arnold Zweig hineinlesen. Er gab übrigens 1912 sein literarisches Debüt mit „Novellen um Claudia“. Wenn Manfred Zweig nicht gerade Ahnenforschung betreibt, fährt er gern auf seinem Mountainbike. Der gelernte Berufskraftfahrer sagt: „Viele wollen wissen, was sie werden, und was die Zukunft bringt. Ich will wissen, wo ich herkomme.“