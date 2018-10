Wer hat an der Uhr gedreht?

Herbstkonzert des Langenhagener Zupforchesters am 28. Oktober

Langenhagen. Am Sonntag, 28. Oktober, werden nicht nur die Uhren um eine Stunde zurückgedreht; ab 16 Uhr dreht das Langenhagener Zupforchester in der Aula des Schulzentrums Langenhagen die Zeit gleich um ganze Musikepochen hin und her.So ist der erste Teil des Konzerts eher den älteren Kompositionen vorbehalten. Ganz im Stil der alten Werke wird mit einer „Ouverture in D-Dur“ des Altmeisters für Zupfmusik Konrad Wölki gestartet. Johann Pachelbel lädt zu seinem weltbekannten „Kanon“ in das barocke Zeitalter ein, während die „Sonata 6“ mit ihrem Satzaufbau (flott, langsam, schnell) einen typischen Vertreter der Klassik darstellt. In der Bearbeitung der „Slawischen Tänze“ agiert das Orchester als Begleitung für den filigranen Part der Solomandoline, welcher von Axel Gobrecht übernommen wird.Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben sich die Geschwister Leandra und Henrietta Körbis musikalisch durch Regional- und Landesausscheidung „gekämpft“ und schließlich auf Bundesebene in ihren Altersklassen jeweils einen tollen zweiten Preis erzielt. Aus ihrem Wettbewerbsprogramm bringen sie jeweils ein Werk aus der Klassik (di Majo) und der Romantik (Calace) zu Gehör.Aber auch zeitgenössische Musik wird geboten. Die L-KiZ, das Langenhagener Kinder-(und Jugend-)Zupforchester, präsentieren die rhythmische „Animal Party“. Die Tiere laden zu einem bunten Reigen aus Blues Rock, Tango, Walzer und Raggae ein.Ebenso sind das vom Hauptorchester vorgebrachte „Tanzstück“ von Schwaen und die im 5/8-Takt komponierte, folkloristische „Rhythmische Studie“ der Neuzeit zuzuordnen. Den Abschluss bildet die moderne Sonate „Music for Play“, bevor das Herbstkonzert mit der Filmmusik der Blockbuster-Serie „Game of Thrones“ beendet wird.Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.