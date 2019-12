Wer ist noch zu sprechen?

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der Verwaltung an den Feiertagen

Langenhagen. Am 24. Dezember und am 31. Dezember bleiben das Rathaus, alle Außenstellen sowie alle Verwaltungsstellen wie in den vergangenen Jahren geschlossen.Zwischen dem zweiten Weihnachtstag und Silvester liegen dieses Jahr nur wenige Arbeitstage, an denen nur Teile der Verwaltung erreichbar sein oder einen Notdienst anbieten werden. Ausnahmen sind nachfolgend aufgeführt. Da es jedoch aus Urlaubsgründen in einzelnen Bereichen zu Wartezeiten kommen kann, empfehlen wir, gegebenenfalls einen Termin zu vereinbaren. Die Verwaltung bittet daher die Bürgerinnen und Bürger, dieses zu berücksichtigen und die Erledigung der Anliegen zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt zu planen.Das Bürgerbüro der Stadt Langenhagen inklusive Kfz-Zulassungsstelle und Verwaltungsstellen sind vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januargeschlossen. Es öffnet wieder am Donnerstag, 2. Januar 2020 um 8.00 Uhr.Das Standesamt bietet ebenfalls vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar keinen Bürgerservice an. Für die Meldung und Bearbeitung von Sterbefällen wird für die Bestattungsunternehmen ein Notdienst eingerichtet. Die Firmen sind entsprechend informiert.Das Stadtarchiv, die Musikschule sowie die VHS bleiben in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 5. Januar geschlossen. Sie öffnen wieder am Montag, 6. Januar.Die Stadtbibliothek ist vor den Feiertagen am Samstag, 21. Dezember normal von 9 bis14 Uhr geöffnet. Ab 22. Dezember bis einschließlich 6. Januar bleibt die Stadtbibliothek geschlossen. Sie öffnet wieder am Dienstag, 7. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten von 12 bis 19 Uhr. Lesestoff kann in dieser Zeit über die Onleihe ausgeliehen werden: www.nbib24.deDas Haus der Jugend und die Jugendtreffs in Kaltenweide, Godshorn und Wiesenau haben vom 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar 2020 geschlossen.Das Team Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss ist ab 23. Dezember bis einschließlich 1 Januar geschlossen. Am 2. und 3. Januar 2020 ist ein Notdienst eingerichtet.Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten finden Interessierte auch unter www.langenhagen.de.