Werbung für Sommerferien-Aktionen

Langenhagen. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen weist darauf hin, dass Langenhagener Institutionen, Vereine und Verbände die Angebote für Kinder und Jugendliche veranstalten, ihre für die Sommerferien geplanten Aktionen in einer umfangreichen Ferienbroschüre der Stadt bewerben können. Dieses Angebot zielt darauf ab, den Kindern, Jugendlichen und Familien in Langenhagen möglichst gebündelt und übersichtlich aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ihnen während der Sommerferien in Langenhagen zur Verfügung stehen werden. Bis zum 30.April können die jeweiligen Veranstaltungen für Kinder und / oder Jugendliche per Mail abgegeben werden. Das Ferienprogramm erscheint Anfang Juni in gedruckter Form, das unter anderem im Rathaus und im Haus der Jugend ausgelegt wird. Außerdem wird das Programm als Download auf der Internetseite der Abteilung, www.kiju-langenhagen.de zur Verfügung gestellt und wird per Mail an alle Schüler in Langenhagen über das Programm Iserv versendet. An diesem Angebot Interessierte können sich ab sofort an Jessica Hermann (erreichbar unter der Telefonnummer 7307 9954 sowie per E-Mail an jessica.hermann@langenhagen.de ) wenden.