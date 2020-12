Werde ein Stern für andere

Elisabethkirchen-Wunschbaum-Aktion

Langenhagen. Bis zum 23. Dezember wird in der Elisabethkirche wie schon in den vergangenen Jahren wieder ein ganz besonderer Weihnachtsbaum stehen: Der Weihnachts-Wunschbaum. Die Kirchengemeinde sucht Langenhagener, die mithelfen, Geld für die Unterstützung bedürftiger und in finanzielle Not geratener Familien und alleinlebender Langenhagener zu sammeln.Es gibt viele Gründe, warum ein Mensch in eine finanzielle Notlage geraten kann. Hier zahlt ein Vater keinen Unterhalt, dort verliert eine andere durch eine Erkrankung, Arbeitslosigkeit oder eine Trennung den Halt im Leben. „Wir versuchen mit Unterstützung der Sozialarbeiterinnen im Diakonischen Werk Lösungen für den Einzelnen zu finden und durch Einzelbeihilfen besondere Härten abzufedern.“ erklärt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke.Warum startet die Aktion in der Kirche? Die Weihnachtsgeschichte erzählt von dem Wunder, dass Gott selbst in die Welt kommt, damit Liebe, Wärme und Hoffnung in der Welt das letzte Wort behalten. Ein Stern am Himmel über Bethlehem hat damals aufmerksame Menschen zu diesem Wunder geführt. „Werden Sie selbst zu einem guten Stern für einen anderen Menschen“ heißt es deshalb auch das Motto der Wunschbaum-Aktion. Was ist zu tun, wenn man sich an der Aktion beteiligen möchte: Man nehme sich einen Stern-Anhänger vom Weihnachtsbaum in der Elisabethkirche, trenne den Briefumschlag ab und gebe diesen samt Spende im Gemeindebüro der Elisabethkirche ab. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Die Elisabethkirche ist bis einschließlich 23.Dezember mittwochs und samstags von 10-12 Uhr und 16-18 Uhr und am Sonntagsvormittag rund um den Gottesdienst geöffnet.