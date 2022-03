Wichtiges Spiel gegen SC Verl

TSV Havelse: Vorverkauf am Wilhelm-Langrehr-Stadion

Garbsen. Für das wichtige Heimspiel am kommenden Sonnabend, 19. März, um 14 Uhr in der HDI Arena bietet der TSV Havelse, am nächsten Mittwoch 16.März, zwischen 15 und 17.30 Uhr, einen Vorverkauf am Wilhelm-Langrehr-Stadion in Havelse an. Die Tickets können am Vorverkaufstag nur gegen Barzahlung erworben werden.Das Spiel gegen den SC Verl findet unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Das heißt, alle Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein.Die 3G-Regel gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Für diese reicht die Teilnahme an der regelmäßigen Schultestung aus.Ab Betreten der HDI Arena besteht für alle Besucher die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bis zur Einnahme des Platzes.Für Auszubildende gibt es an diesem Spieltag eine einmalige Aktion. Sie erhalten im Onlineshop und beim Vorverkauf besonders reduzierte Tickets zum Preis von 10,00 €.Außerdem wird es am Spieltag eine Tageskasse an der HDI Arena geben und es sind noch ausreichend Tickets im Onlineshop erhältlich.