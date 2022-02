Wie Gott seine Wohnung eingerichtet hat

Vom 14. bis 18. Februar spricht Pastor Rainer Müller-Jödicke im NDR

Engelbostel/Schulenburg. „Die Kinder im Religionsunterricht liefern mir immer den besten Predigtstoff – auch fürs Radio“, verrät Rainer Müller-Jödicke. Die plattdeutschen Radioandachten bei NDR Niedersachsen spricht der Engelbosteler Pastor vom 14. bis 18. Februar wieder täglich gegen 14.17 Uhr.Dieses Mal wird er auch von Franzi und Lucy erzählen. „Die beiden Drittklässlerinnen überraschten mich, als sie mir ganz genau gesagt haben, wie der liebe Gott seine Wohnung eingerichtet hat“, berichtet der Theologe, der nun sogar erfahren hat, welches Gesellschaftsspiel dort oben im Himmel immer gespielt werde.Dies und auch andere Geschichten aus seinem Pastorenalltag in der Martinskirchengemeinde wird der Ostfriese in jeweils 90 Sekunden in der Reihe „Dat kannst mi glööven“ erzählen. Nach NDR-Angaben werden dabei über eine halbe Million Norddeutsche zuhören. Am Donnerstag, 17., wird anschließend auch das Hörertelefon nach Engelbostel umgeleitet, so dass die Hörenden direkt mit dem Geistlichen sprechen können, der seit siebzehn Jahren zum Team der Radiokirche gehört.