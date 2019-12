Wie im richtigen Leben

Schülerfirmen wieder in der IGS Langenhagen am Start

Langenhagen (ok). Wenn Schüler wie Unternehmer agieren: Die Firmenmesse an der IGS Langenhagen hat fast schon Tradition. In einem mehrwöchigen Projekt stellen die Schüler eigene Produkte her, die dann bei der Messe verkauft werden. Ein richtiger Renner für Fußballfans waren in diesem Jahr die Schneekugeln der Klasse 10.5 – Gläser, die zum Beispiel mit Vereinslogos von Lokalmatador Hannover 96, HSV, Rekordmeister FC Bayern München und sogar Dynamo Dresden im Wasser ausgefüllt waren. Einmal in der Woche haben sich die Zehnklässler getroffen, an einem Tag ist dann produziert worden. Und die Auswahl war groß, genauso wie die Bandbreite: Vogelfutter, Badesalz, Kerzen und LED-Lichter. Quasi alles, was das Herz begehrt. Und auch Slime war im Angebot. Der Reinerlös geht dann an die einzelnen Klassen, die Projekte nach Wahl damit finanzieren können.