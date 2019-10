Wie können wir Plastikmüll vermeiden?

Novemberreihe von VHS und LiezaTreff mit drei Vorträgen

Langenhagen (ok). Die Bibel sagt: "Macht euch die Erde untertan". Gemeint ist allerdings nicht die Ausbeutung, sondern die Hege und Pflege. Müllvermeidung, gerade bei Plastik, ist ein großes Thema, in der gemeinsamen Novemberreihe beschäftigen sich der LieZa-Treff der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel und die Volkshochschule Langenhagen damit. Die dreiteilige Veranstaltungsreihe findet bereits zum vierten Mal in Folge statt. 2016 ging es um Flüchtlinge, 2017 um Fake-News und 2018 drehten sich die Gespräche um den Begriff "Heimat". "Wir greifen bewusst aktuelle politische Themen auf, der Wunsch nach persönlichem Austausch besteht durchaus."Den Auftakt der dreiteiligen Reihe, die in einer Woche über die Bühne geht, macht der Vortrag "Ist die Schöpfung noch zu bewahren?" Zu Gast sind an diesem Abend, am Montag, 11. November, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt Manfred Wenzel von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg sowie Dirk Preuß, Diözesanbeauftragter für Umwelt und Nachhaltigkeit. Die beiden Referenten diakutieren über unsere Einflussmöglichkeiten auf eine saubere Umwelt und das friedliche Zusammenleben der Menschen im Einklang mit der Natur – vor dem Hintergrund des christlichen Weltbildes. Unter anderen Gesichtspunkten geht Heike Holdinghausen das Thema an. Das Referat der taz-Redakteurin im Ressort Wirtschaft und Umwelt trägt den Titel "Uns stinkt's – das Märchen vom Ökoweltmeister" . Aus ihrer Sicht produziert und konsumiert Deutschland, als gebe es kein Morgen. Gesetze, die die Umwelt schützen, seien in Deutschland kaum umsetzbar; die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen solle alles richten. Termin ist am Mittwoch, 13. November, ab 19 Uhr im Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche. Den Abschluss übernimmt NABU-Vorsitzender Ricky Stankewitz, zugleich Naturschutzbeauftragter der Region Hannover, mit einem Appell an uns alle: Wie verantwortlich fühlen wir uns eigentlich für unsere Welt? Wenn wir nicht alle dazu bereit seien, unser Konsumverhalten zu überdenken und zu ändern, werden wir die Veränderung unserer Umwelt in dramatischer Form erleben. Die entscheidenden Fragen lauten: Weshalb produzieren wir pro Person immer noch 450 Kilogramm Abfall pro Jahr? Und: Was kann ich tun, um Müllberge nicht weiter wachsen zu lassen und meinen Konsum bewusster zu steuern. Der Vortrag findet am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauen-Kirche an der Karl-Kellner-Straße 67 statt. Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen, die nicht aufeinander aufbauen, ist kostenfrei.