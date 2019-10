Wie schlagen sich die Götzes?

Langenhagener Familie bei Wettbewerb von "Ernsting's family" auf Mallorca

Langenhagen (ok). Holen sich Mia, Ida, Katrin und Patrick den Sieg? Für Familie Götze aus Langenhagen geht es an diesem Wochenende auf der Balearen-Insel ums Ganze. Die Vier stehen jetzt zusammen mit zwei anderen Familien im großen Finale des Familienwettbewerbs von "Ernsting's family". Mit einer Steckbrief-Bewerbung und bei zwei Voting-Phasen hat das Quartett es geschafft, Jury und Öffentlichkeit zu überzeugen und will nun vor einen vierköpfigen Jury auf der Ferieninsel den letzten Schritt gehen. Der prominenten Jury gehören unter anderem die TV-Moderatorin Jana Ina Zarrella und ihr Mann, der Musiker Giovanni Zarrella, an. Es gilt, maximal 20 Spiele in Anlehnung an die Fernsehshow "Schlag den Raab" zusammen zu meistern. Wie sich die Götzes auf Mallorca geschlagen haben, werden wir in einer der nächsten ECHO-Ausgaben auflösen. Übrigens: Die Gewinner-Familie kann sich über eine Familienreise im Wert von 5.000 Euro sowie ein Jahr lang über Modevon Ernsting's family im Gesamtwert von 3.000 Euro freuen.