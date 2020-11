Wiedereröffnung je nach Corona-Lage

Wasserwelt bleibt vorerst bis Ende November geschlossen

Langenhagen. Die Wasserwelt Langenhagen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das Team des Schwimmbads an der Theodor-Heuss-Straße verabschiedet sich damit zunächst bis zum 30. November von seinen Gästen. Ob die Wasserwelt am 1. Dezember wieder öffnen kann, richtet sich nach der dann gültigen Corona-Verordnung.„Wir bedauern die Entwicklung sehr“, sagt Betriebsleiterin Heike Ebersbach. „Wir hätten unseren Gästen gerne noch ein paar schöne Tage in der Wasserwelt Langenhagen ermöglicht, bevor wir uns aufgrund des Lockdowns verabschieden müssen.“ „Da wir aber Planungssicherheit und Vorlauf zum Hochfahren des Betriebs benötigen und unsere Gäste rechtzeitig erfahren möchten, ob wir öffnen können oder nicht, haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, ergänzt Carsten Hettwer, erster Stadtrat Langenhagens und Leiter des städtischen Eigenbetriebs Bad.