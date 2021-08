Willi Minne zum 20. Mal in Bijeljina

Städtepartnerschaft wird von allen Fraktionen unterstützt

Langenhagen. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Langenhagen, Willi Minne, sowie das Ratsmitglied Wolfgang Langrehr waren vom 6. bis zum 10. August zu Besuch in der bosnisch-herzegowinischen Partnerstadt Bijejina. Bijeljina liegt im serbischen Teil dieses Landes und hat mit seinen Dörfern knapp 130 000 Einwohner. Die ersten Kontakte mit dieser Stadt wurden im Dezember 1996 geknüpft. Damals haben die Schüler des Langenhagener Gymnasiums Weihnachtspakete für die Kriegskinder gepackt. 1997 wurde daraufhin der Verein "Hilfe für das junge Leben" gegründet mit dem Ziel, den Austausch zwischen Langenhagen und Bijeljina zu fördern und 2007 wurde dann in Langenhagen offiziell die Partnerschaft von den damaligen Bürgermeistern Friedhelm Fischer und Mico Micic unterzeichnet. Seit 24 Jahren fanden jedes Jahr Austausche statt, sei es auf der Jugend- oder Kulturebene. Diese Partnerschaft wurde auch von allen politischen Fraktionen der Stadt Langenhagen unterstützt und somit waren in den zwei Jahrzehnten unterschiedliche Ratsmitglieder zu Gast in Bijeljina. Der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne war in den letzten 21 Jahren 20 Mal zu Besuch,nur im Jahr der Corona-Pandemie nicht. Willi Minne wurde jetzt vom Bürgermeister Ljubiša Petrović in Bijeljina dafür geehrt, dass er sich so stark für den Austausch der beiden Städte engagiert hat und er ein bestes Beispiel für einen Brückenbauer sei.In Zusammenarbeit mit dem Verein "Hilfe für das junge Leben" sind in den letzten 2 Jahrzehnten interessante Projekte, auch in Langenhagen, entstanden, unter anderem dass die Stadt Langenhagen auch mit bei der Agenda 2030 dabei ist.. Dieser damalige Antrag wurde von dem damaligen Bürgermeister Friedhelm Fischer und dem Vereinsvorsitzenden Zeljko Dragic gestellt. Willi Minne und Wolfgang Langrehr haben in Bijeljina anlässlich der Feierlichkeiten des Schutzpatrons der Stadt Bijeljina, dem Heiligen Pantoleon (Patron der Ärzte und Hebammen, der aus Griechenland stammt) sehr viele Begegnungen gehabt und es wurde bestätigt, wie wichtig es ist, dass auch die neuen politischen Akteure der beiden Städte sich weiterhin für die Freundschaft und Partnerschaft einsetzen.Im E-Mailanhang sende ich ein Foto mit der Ehrenurkunde sowie ein Foto der beiden Langenhagener, wo sie Blumen ablegen für die Opfer des Bürgerkrieges in Bosnien und Herzegowina.