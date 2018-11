Willkommen zurück

Carsten Riedel ist neuer Klinikmanager an der Paraelsus-Klinik

Langenhagen. Die Leitung der Paracelsus-Klinik am Silbersee ist wieder komplett. Seit Mitte November hat Carsten Riedel das Amt des Klinikmanagers übernommen.Die Paracelsus-Klinik Hannover-Langenhagen hat seit Mitte November mit Herrn Carsten Riedel einen neuen Klinikmanager. Gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor Dr. Michael Neubauer, Pflegedienstleiter Nils Dettmann und dem stellv. Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Christian H. Siebert komplettiert Carsten Riedel nun die Klinikleitung. Der 53-Jährige Diplom-Ökonom war vor acht Jahren bereits Verwaltungsdirektor in der Paracelsus-Klinik am Silbersee. In der Zwischenzeit war er unter anderem Geschäftsführer im Diakovere Annastift. Im Rahmen einer Betriebsversammlung begrüßten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren neuen Chef. Wichtig ist Riedel vor allem die Kommunikation und das Miteinander über alle Berufsgruppen hinaus. „Ich habe die Klinik in den vergangenen Jahren weiterhin verfolgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in mit großem Einsatz vieles bewegen können, so dass die Klinik aus jeder Krise wieder gestärkt hervorgehen konnte. Diesen Weg möchte ich nun gemeinsam weiterführen. Ich freue mich wieder Teil dieser Gemeinschaft zu sein - es ist als würde ich wieder nach Hause kommen.“, erklärt Carsten Riedel zu seinem Dienstantritt.