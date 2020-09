Win baut Hochbeet vor dem Quartierstreff

Platz wurde weiter verschönert

Langenhagen. Am Samstag traf sich eine Gruppe ehrenamtlich engagierter Menschen am Quartierstreff Wiesenau, um dem Quartiersplatz durch den Bau eines Hochbeetes weiter zu verschönern. Schon in der Vorbereitung zeigt sich die Komplexität des Vorhabens, denn zunächst musste die Genehmigung für den Aufbau des Hochbeetes, sowie der Einkauf der Holzbretter und Schrauben, von Holzschnitzel, Erde und Pflanzen erfolgen.Alles wurde termingerecht erledigt, so dass die fleißigen Handwerker Samstag vormittag mit ihrem Projekt starten konnten. Zunächst wurden die Bretter abgemessen und zugeschnitten, sowie mit weißem Lack angestrichen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite: Durch Sonne und Wind trocknetendie Bretter gut. Für die Helfer war das die Gelegenheit, eine Mittagspause einzulegen und eine selbst gekochte Kürbissuppe zu genießen. In tatkräftiger Zusammenarbeit wurde das Hochbeet nach der Pause zusammengeschraubt und anschließend mit Kaninchendraht und einer Folie ausgelegt. Nun wurde das Hochbeet befüllt, wobei zunächst die Holzschnitzel und dann die Komposterde eingebracht wurden.Als Abschluss wurde das Beet mit schön blühenden Herbstpflanzen bestückt. Das Hochbeet ist seitlich am Quartierstreff zu finden und gibt zusammen mit der Boulebahn dem Quartiersplatz ein „grünes“ Gesicht. Weitere Infos: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen, Anette Körner, 0511/8604-216, koerner@ksg-hannover.de, www.win-e-v.de.