win unterstützt Menschen in Not

KSG-Nachbarschaftsverein sammelt für Hochwasseropfer

Langenhagen. Die Hochwasserkatastrophe des vergangenen Sommers hat zahlreiche Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwer getroffen. Viele Menschen verloren dabei Ihr Zuhause. Um sie zu unterstützen, hat win, der Nachbarschaftsverein der KSGHannover, die Summe von 1.200 Euro an die Aktion Deutschland Hilft gespendet. Dieseunterstützt mit gezielter Nothilfe Menschen, die von den Folgen der Naturkatastrophebetroffen sind. „Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Besucherinnen unsererVeranstaltungen in Wiesenau und Empelde, die es uns mit ihren Spenden ermöglicht haben,den Flutopfern in dieser Form zu helfen“, so Karl Heinz Range, Vorstandsvorsitzender vonwin, und Geschäftsführer der KSG Hannover.