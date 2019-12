Winterlicher Grillabend

19. Dezember: Jahresabschluss vor dem Quartierstreff Wiesenau

Langenhagen. Für Donnerstag, 19. Dezember, lädt der Quartierstreff Wiesenau zu einem winterlichen Grillabend auf den Quartiersplatz in der Wiesenauer Quartiersmitte ein. Wie schon in den vergangenen Jahren ist das Wintergrillen der Abschluss eines aktiven Jahres und das Team des Quartierstreffs freut sich auf viele Gäste, die auf einen letzten Plausch im alten Jahr zusammen kommen möchten.Ab 18 Uhr sind Nachbarn und Freunde des Quartierstreffs herzlich willkommen, um bei Bratwurst, Punsch und Glühwein gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen. Abgerundet wird der Abend mit einer Feuer-Show der Gruppe „Fire-Friends“, die einigen Gästen aus den Vorjahren schon bekannt sein wird.Die Einnahmen des Abends werden an den NABU (Naturschutzbund) Langenhagen gespendet. „Wie in jeden Jahr geben wir die Einnahmen des Wintergrillens an eine gemeinnützige Institution weiter. In diesem Jahr ist es der NABU, da wir im nächsten Jahr eine Zusammenarbeit verstärken möchten.“, sagt Quartiersmanagerin Anette Körner.Vom 20. Dezember bis 5. Januar macht der Quartierstreff eine Winterpause und startet am 6. und 7. Januar mit einer „Aufräum-Aktion“. Ab dem 8. Januar geht es dann wie gewohnt mit den verschiedenen Angeboten weiter.