"Wir denken aneinander"

Schaufenster-Sterne und Postkarten an Walsroder Straße und auf Dr. Ungruh-Gelände

Langenhagen. Advent und Weihnachten wird auch 2020 gefeiert – trotz Corona. Die Geschäftsleute der „Alten Mitte“ zwischen Elisabeth-Arkaden, Pferdemarkt und Dr. Ungruh-Gelände sind wieder aktiv. Viele von ihnen haben ihre Schaufenster mit Weihnachtssternen der „Alten Mitte“ geschmückt und werden so als gemeinsamer Einkaufsstandort erkennbar. Mit Postkarten werben sie – natürlich mit Bezug zu den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – für Zusammenhalt untereinander und gegenseitiges Verständnis.Beim Einkauf werden die Gäste der „Alten Mitte“ feststellen, dass sich vieles fortsetzt: 2019 wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Walsroder Straße erneuert. Sie lässt natürlich auch dieses Jahr die „Alte Mitte“ im Advent erstrahlen. Die neu gestalteten Pflanzbeete und das neue Sitzmobiliar werden dabei ins richtige Licht gerückt.Und es gibt auch überraschend Neues rund um die Walsroder Straße: Der Bahnhofsplatz unterteilt sich seit nunmehr einem Jahr in Verkehrsflächen, auf denen sowohl Autofahrer als auch Fußgänger und Radfahrer ihren Raum haben, sowie eine attraktive Grünfläche mit verschiedenen Sitzgelegenheiten und großen Blumenrabatten. Die neu gestaltete Bahnhofstraße wurde nach achtmonatiger Umbauzeit soeben für den Verkehr wieder freigegeben. Auch sie bietet nun den verschiedenen Verkehrsteilnehmern ausreichend Fläche. Die neu angelegten Pflanzbereiche werden in Kürze befüllt. All diese Veränderungen beziehungsweise Verbesserungen konnten dank der Förderung im Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ der Städtebauförderung gelingen. Das Schöne daran: Dieser städtebauliche Sanierungsprozess geht auch 2021 weiter.