„Wir fahren für die Kinder“

Ein Spaß für Klein und Groß am 13. Mai

Schulenburg. In guter Tradition veranstaltet der Schießsportverein Schulenburg am Himmelfahrtstag erneut eine Fahrradrallye für Jung und Alt.Doch diesmal muss es etwas anders laufen als in den vergangenen Jahren. Aufgrund der aktuellen Situation liefern die Schulenburger Schützen nur den Rahmen – das heißt: den Termin, mehrere mögliche Strecken, eine Verlosung für die „Fleißigen“ und das Alles für einen guten Zweck. Nur noch Anmelden (per Mail, per Whats-App oder vor Ort), dann auf das Rad setzen und bei hoffentlich guten Wetter gemeinsam mit der Familie oder in coronakonformen Kleingruppen die Tour genießen.Die Veranstaltung streckt sich über den Nachmittag des 13. Mai - von 13 bis 16 Uhr kann per Drive-In-Start am Schützenhaus gestartet werden. Gegen eine „kleine“ Startgebühr bekommen die Teilnehmer ein kleines „Picknick“-Paket mit auf den Weg um den Flughafen. Bis 18 Uhr ist dann mit Foto-Schnapsschüssen die erfolgreiche Teilnahme „nachzuweisen“, um an der Verlosung von drei Gutscheinen à 25 Euro der MTV-Sport-Gaststätte Alfio&Salvo.Von jedem Starter gehen zwei Euro an das Kinderhospiz Löwenherz, der restliche Erlös nach Abzug der Ausgaben gehen an die Jugendsparte des SSV.Auf eine weitere Verköstigung und einen lustigen Ausklang am Schützenhaus muss allerdings wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden. Der SSV bittet alle Teilnehmer sich an die aktuellen Regeln zu halten und gemeinsam mit den AHA-Regeln die Tradition der Fahrradrallye fortzuführen.Um Anmeldung wird gebeten: Dirk.AufdemBerge@gmail.com oder perWhats-App: 017625727987.Weitere Infomationen zum Ablauf, zur Anmeldung und so weiter finden Interessierte auf der Homepage des SSV Schulenburg – www.ssv-schulenburg.de.