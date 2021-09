Mitbegründer Herbert Biester ist jetzt verstorben

Engelbostel. Plötzlich und völlig unerwartet verstarb der Mitgründer des TreckerclubsEngelbostel, Herbert Biester.So fing alles an: Als Landwirt Werner Straube wegen drei Rundballen Heuund der Enge des Hofes nicht mehr zum Mähen kommen wollte, hat Nachbar ManfredAuras einen alten Trecker, Presse und Wender gekauft, um es selber zu machen. Auf dieFrage von Herbert Biester „verstehste was davon“, kam die Antwort nein, learning by doingUnd wie das bei alten Geräten so ist, geht schnell etwas kaputt. Ab in die Werkstatt vonHerbert Biester, da verstand er was von. Und weil der merhfache Wechsel zwischen Wieseund Werkstatt auffiel, kam Nachbar Kurt Gevecke dazu und wollte mitmachen.Das Heu war längst trocken, doch es wurde nochmal gewendet, machte ja so einenSpaß. Alle saßen auf dem Trecker und machten mit, selbst die Ehefrauen und Kinder.Das erste Heu war eingefahren und Herbert Biester, Kurt Gevecke und Manfred Aurasfeierten vor der Garage Erntedank mit einem Umtrunk. Da kam die Idee auf, etwasmit alter Landtechnik zu machen. Die Antwort; "Wir gründen einen Treckerclub.". Schnellfolgte die Umsetzung und der 30. September 2005 galt als Gründungstag des Treckerclubs Engelbostel.Auf dem Hof Biester wurde entsprechend eine Gründungsveranstaltung organisiert,wo es bis zum Abend 20 ausgefüllte Eintrittsformulare gab. Herbert Biester führte fortanviele Jahre die Getränkekasse und engagierte intensiv für den Treckerclub Engelbostel.Die Workshops und auch die erste Jahreshauptversammlung fanden auf dem Hof Biester statt.