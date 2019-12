Wir haben fertig!

Sparkasse feiert am 19. Dezember das Ende eines langen Umbaus

Langenhagen. „Die 16 Monate Umbauphase waren ganz schön lang“, sagt Vertriebsdirektorin Svenja Wendt, „schließlich wurden wir bei laufendem Betrieb umgebaut. Umso mehr freuen wir uns jetzt über unser neues schönes KassenCenter.“ Eine enorm vergrößerte Schließfachanlage mit jetzt rund 2.100 Fächern, eine voll umfängliche Kasse und in modernen Räumlichkeiten ein umfassendes Beratungsangebot, das bezüglich der finanziellen Pläne und Vorstellungen der Langenhagener keine Wünsche offenlässt – all das bietet das neue Center in der Walsroder Straße 142.Grund zum Feiern: Am Donnerstag, 19. Dezember, schaut sogar der Weihnachtsmann vorbei. Von 14.30 bis 17.30 Uhr verteilt er Geschenke an die Kleinen und lässt sich mit ihnen zusammen fotografieren. Die Fotobox mit weihnachtlichen Hintergrundmotiven steht den ganzen Donnerstag bereit. Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck von der Bäckerei Raute gegenüber runden das Eröffnungsprogramm ab. „Unsere Kunden sind herzlich eingeladen, ihre Neugier zu stillen und sich die neu gestalteten Räume anzuschauen“. Svenja Wendt und ihr Team freuen sich auf interessierte Langenhagener.