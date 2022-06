18. Juni: Tag der offenen Gesellschaft im Rathaushof

Langenhagen. „Wir machen Platz füreinander!“ – unter dieser Überschrift lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen für Sonnabend, 18. Juni, zu einer bunten Tafel im Rathaushof ein. Zwischen 10 und 12 Uhr sind nach Langenhagen geflüchtete Menschen, ihre Gastgeberinnen und Gastgeber und alle, die an einem guten Zusammenleben interessiert sind, herzlich eingeladen. Wer mag, bringt etwas für ein Brunch-Buffet mit; außerdem auch Teller und Besteck.Bundesweit wird am 18. Juni der „Tag der offenen Gesellschaft“ begangen. An vielen Orten schaffen Menschen an diesem Tag unter dem Motto „Platz machen!“ öffentliche Räume der Begegnung, in denen ganz verschiedene Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. „Wir wollen Platz machen für diejenigen, die aus Krieg und Not zu uns geflohen sind, und wir wollen mit ihnen ebenso wie mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch kommen“, sagen die Aktiven der Offenen Gesellschaft Langenhagen. „Sich bewusst gegenseitig Platz zu machen, einander wahrzunehmen und aufeinander zu hören ist eine Voraussetzung für eine offene Gesellschaft und dringend notwendig für den Zusammenhalt in unserer Stadt.“Mit einem kurzen Impuls wird die Offene Gesellschaft Langenhagen die bunte Tafel im Rathaushof eröffnen; für die Stadt Langenhagen begrüßt Sozialdezernentin Eva Bender die Gäste. Im Gespräch mit Menschen, die aus der Ukraine nach Langenhagen geflohen sind, gibt es Einblicke in deren aktuelle Situation, und für musikalische Begleitung sorgen „Stammspieler“ am Offenen Klavier, das vom Marktplatz in den Rathaushof gerollt wird.Ein Einladungsvideo in deutscher und ukrainischer Sprache ist auf www.offene-gesellschaft-langenhagen.de zu finden; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Einfach vorbeikommen, sich an den Tisch setzen und miteinander reden“, wünscht sich die Offene Gesellschaft Langenhagen.