Wir räumen auf – für ein sauberes Langenhagen!

Vierter Frühjahrsputz im Zentrum findet am Sonnabend, 16. März, statt

Langenhagen. Auf geht’s! Abermals sind zupackende Hände gefragt, um die Grünflächen, Rabatten und Parkanlagen in Langenhagens Zentrum vom Müll zu befreien. Beim vierten Frühjahrsputz am Sonnabend, 16. März, setzt Bürgermeister Mirko Heuer wieder auf große Unterstützung aus der Bevölkerung, den Vereinen und Institutionen.Treffpunkt für den Frühjahrsputz ist um 11 Uhr am Feuerwehrhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Dort werden sowohl die wenigen „Spielregeln“ des Frühjahrsputzes erklärt als auch die Sammelmaterialien wie etwa Mülltüten ausgegeben. Handschuhe, Harken und Eimer sind idealerweise mitzubringen. Bei Bedarf werden sie – solange der Vorrat reicht – ausgegeben.Der Frühjahrsputz dauert bis etwa 13 Uhr. Wobei jedem freigestellt ist, den Einsatz früher zu beenden. Bei der Aktion zählt jede Hand!Um auch in diesem Jahr den Frühjahrsputz gemeinsam ausklingen zu lassen, sind am 16. März alle Helfenden ab 13 Uhr zu einem kleinen Imbiss am Feuerwehrhaus eingeladen.Gruppen können sich vorab unter der Telefonnummer (0511) 7307 - 9393 oder per E-Mail an fruehjahrsputz@langenhagen.de anmelden. Bei der Gelegenheit können auch jene, die abseits des Zentrums einen Frühjahrsputz planen, klären, wie sie die Sammelmaterialien eventuell vor dem 16. März erhalten können.