Schülervertretung der IGS wehrt sich gegen Wechsel ins Szenario A

Langenhagen (ok). Die IGS Langenhagen ist am Dienstag wieder ins Szenario A. Nicht mehr halbe Klassenstärke abwechselnd, sondern volle Klassenstärke. Die Schülervertretung der Gesamtschule hat kein Verständnis für den Wechsel und macht das in einem Schreiben an Kultusminister Grant Hendrik Tonne auch deutlich. Das Szenario B habe in der vergangenen Woche gut funiktioniert; jetzt steige der Inzidenzwert wieder. Karlotta Hamburg aus dem zehnten Jahrgang sagt: "Wir schauen mit Sorge auf die kommenden Wochen, wenn alle Schüler wieder in einem Klassenraum zusammensitzen." Trotz ständigen Lüftens und Tragen von Masken verteilten sich die Aerosole. Nicht zuletzt, weil die Klassenräume nicht sonderlich groß seien. Viele hätten Risikopatienten in ihren Familien, manche überlegten jetzt sogar, die Kinder aus dem Unterricht zu nehmen. Und es gebe auch nicht wenige Schüler, die sich in Kleingruppen besser konzentrieren könnten. als in der ganzen Klasse. Der Online-Unterricht funktioniere über das Schulnetzwerk I-Serv mittlerweile sehr gut. Die Schülervertretung fragt den Kultusminister, ob es bei so einer hohen Zahl an Infizierten in der Stadt zu verantworten sei, alle Schüler wieder gleichzeitig in die Schule zu schicken. Auch in den vollen Bussen sei wieder mit einem weiteren Anstieg der Inffektionen zu rechnen. Bildung sei wichtig, aber Sicherheit für alle in dieser besonderen Situation auch. Für Schüler, Eltern, Großeltern, Geschwister sowie alle sonstigen Verwandten und Freunde. Unterstützung erfahren die Jugendlichen bei ihrem Vorhaben von den Elternvertretern.