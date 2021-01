„Wir wollen alles tun, um zu helfen“

Verzicht auf Gottesdienste in der Elisabethkirche

Langenhagen. „Wir wollen alles tun, um bei der Eingrenzung der Pandemie zuhelfen“, ist die einhellige Meinung des Kirchenvorstandes derElisabethkirche. Unter den gegebenen Umständen eines erneuten und noch verschärften Lockdowns in Deutschland aufgrund nach wie vor hoher Infektionszahlen entschied dasGremium, die Präsenzgottesdienste in der Elisabethkirche an denSonntagen bis einschließlich 31. Januar auszusetzen. Die Kirche ist dennoch sonntags von 10 bis 11 Uhr für eine stille Andacht geöffnet, begleitet vom Pfarramt. Vor der Kirche wird zudem an der bekannten Wäscheleine auch weiterhin das Angebot einer Predigt zum Mitnehmen gemacht.